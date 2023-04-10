Полиция призвала к спокойствию и заявила, что никто из сотрудников не пострадал в результате нападения во время мирной демонстрации. Об арестах не сообщалось.
Полиция заранее предупредила, что во время парада в Пасхальный понедельник в районе Крегган, на который не было получено официального разрешения, на полицейских могут напасть республиканцы, выступающие против мирного соглашения, достигнутого при посредничестве США 10 апреля 1998 года.
Когда несколько сотен человек - многие в черных масках - мирно маршировали по улицам с флагами, несколько молодых людей в капюшонах и масках набросились на полицейский Land Rover, припаркованный в конце улицы, и забросали его камнями и зажигательными бомбами.
"Наши полицейские подверглись нападению в Креггане: в их машину бросали зажигательные бомбы и другие предметы", - написала в Твиттере Полицейская служба Северной Ирландии. "Мы призываем к спокойствию".
Полицейская машина подожжена в знак протеста против мирного соглашения в Ирландии
По словам официальных лиц, демонстранты, выступающие против мирного соглашения Страстной пятницы, которое положило конец трем десятилетиям военных действий в Северной Ирландии.
Полиция призвала к спокойствию и заявила, что никто из сотрудников не пострадал в результате нападения во время мирной демонстрации. Об арестах не сообщалось.
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