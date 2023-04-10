Любительница лилий расcказала о самых главных моментах ухода для яркого цветения

Лилии нужно много света, в тени цветы будут чахлые, слабые, болезненные.

Лучше высадить лилию возле южной или восточной стены дома, и следите, чтобы возле цветка не было сквозняков.

Выбирайте рыхлую, воздушную почву, напитанную органическими добавками. Тяжелая, глинистая земля не для лилий, там они хорошо цвести не будут.

Важно, чтобы верхняя часть растения находилась под солнцем и получала достаточно тепла, а нижняя, подземная, была закрыта от прямого солнечного света. Для этого используйте мульчу.

Не увлекайтесь пересадками цветов. Делайте это примерно раз в пять лет. Сразу определитесь с местом и постарайтесь цветы без необходимости не трогать.

Когда идет бутонизация, не забывайте регулярно поливать. Дефицит влаги в это время очень ослабит растение.