После того, как судно Kodiak Enterprise загорелось в субботу утром, будучи пришвартованным в водном пути Хайлебос в Такоме, огонь с тех пор прогрессировал и сейчас находится примерно в 100 футах от фреоновых резервуаров судна, сообщила Береговая охрана в своем последнем релизе в воскресенье.
Фреон может быть токсичен при вдыхании "в больших количествах или в замкнутом пространстве", заявила Береговая охрана, но на данный момент выброс фреона в атмосферу не представляет опасности для общего здоровья и безопасности населения.
Временное убежище действует для жителей северо-восточной части Такомы, районов Браунс Пойнт и Дэш Пойнт. Город просит жителей этих районов оставаться в помещениях и ограничить воздействие дыма.
Временное убежище выдали жителям Такомы после возгорания рыболовного судна, штат Вашингтон
Пожарная служба Такомы объявила временный запрет на посещение некоторых районов вблизи Такомы, штат Вашингтон, поскольку власти продолжают реагировать на пожар на рыболовном судне, которое горит с субботы и перевозит дизельное топливо и фреон.
После того, как судно Kodiak Enterprise загорелось в субботу утром, будучи пришвартованным в водном пути Хайлебос в Такоме, огонь с тех пор прогрессировал и сейчас находится примерно в 100 футах от фреоновых резервуаров судна, сообщила Береговая охрана в своем последнем релизе в воскресенье.
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