Временное убежище выдали жителям Такомы после возгорания рыболовного судна, штат Вашингтон

После того, как судно Kodiak Enterprise загорелось в субботу утром, будучи пришвартованным в водном пути Хайлебос в Такоме, огонь с тех пор прогрессировал и сейчас находится примерно в 100 футах от фреоновых резервуаров судна, сообщила Береговая охрана в своем последнем релизе в воскресенье.



Фреон может быть токсичен при вдыхании "в больших количествах или в замкнутом пространстве", заявила Береговая охрана, но на данный момент выброс фреона в атмосферу не представляет опасности для общего здоровья и безопасности населения.



Временное убежище действует для жителей северо-восточной части Такомы, районов Браунс Пойнт и Дэш Пойнт. Город просит жителей этих районов оставаться в помещениях и ограничить воздействие дыма.