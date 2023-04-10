В прошлом месяце Дженнифер Томпсон рассказала ABC News, что, по ее мнению, ее муж и сын, скорее всего, утонули после того, как один из них упал в холодное озеро Бивер в Арканзасе с каяка, а другой пытался его спасти. Лейтенант Шеннон Дженкинс из офиса шерифа округа Бентон подтвердил тогда, что оба считаются погибшими.
"Меня спасло то, что они погибли вместе; они были вместе", - сказала Томпсон.
Ее сын Чарли был второкурсником в университете Огайо Уэслиан, где он играл на скрипке и гитаре, участвовал в трех сезонах соревнований по бегу, руководил оркестром и хотел стать юристом. Ее муж Чак был отцом Чарли и 12-летней дочери, а также известным перкуссионистом в электронно-джем-группе Lotus.
Найдены тела отца и сына, пропавших во время путешествия на байдарках в Бентоне
Тела Чака Морриса и Чарли Морриса, были найдены после 24 дней поисков, говорится в заявлении шерифа округа Бентон: "Наше сердце соболезнует семье Чака и Чарли Моррисов, и мы благодарны за то, что сегодня мы можем помочь в раскрытии преступления".
В прошлом месяце Дженнифер Томпсон рассказала ABC News, что, по ее мнению, ее муж и сын, скорее всего, утонули после того, как один из них упал в холодное озеро Бивер в Арканзасе с каяка, а другой пытался его спасти. Лейтенант Шеннон Дженкинс из офиса шерифа округа Бентон подтвердил тогда, что оба считаются погибшими.
-
21:47
Иван Ободов
Китайская компания SenseTime представляет новые продукты искусственного интеллекта и чат-бот
Китайская компания SenseTime представила в понедельник целый ряд новых продуктов на базе искусственного интеллекта, включая чат-бота и генератор изображений, присоединившись к глобальной гонке, разгоревшейся благодаря популярности ChatGPT от OpenAI.
-
21:46
Иван Ободов
Британский премьер призвал ирландских политиков вернуться к работе
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высоко оценил храбрость политических лидеров, заключивших 25 лет назад в понедельник мирное соглашение в Страстную пятницу, и призвал нынешних политиков Северной Ирландии вернуться к работе.
-
21:45
Иван Ободов
Во Франклине, штат Теннесси, фестиваль гордости ЛГБТК встречает ожесточенное сопротивление
В течение последних двух лет тысячи людей приходят в общественный парк во Франклине, штат Теннесси, пригороде в 30 минутах езды от Нэшвилла, на фестиваль ЛГБТК-прайда с живой музыкой, тележками с едой и ремесленниками.
-
-
21:43
Иван Ободов
Тори Ланез требует нового судебного разбирательства по делу о стрельбе в Меган Ти Жеребец
В понедельник судья рассмотрит ходатайство о новом судебном разбирательстве по делу Тори Ланеза о стрельбе в рэпера Megan Thee Stallion, получившего премию "Грэмми", - делу, за которым поклонники обоих музыкантов пристально следили почти три года.
-
-