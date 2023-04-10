Найдены тела отца и сына, пропавших во время путешествия на байдарках в Бентоне

В прошлом месяце Дженнифер Томпсон рассказала ABC News, что, по ее мнению, ее муж и сын, скорее всего, утонули после того, как один из них упал в холодное озеро Бивер в Арканзасе с каяка, а другой пытался его спасти. Лейтенант Шеннон Дженкинс из офиса шерифа округа Бентон подтвердил тогда, что оба считаются погибшими.



"Меня спасло то, что они погибли вместе; они были вместе", - сказала Томпсон.



Ее сын Чарли был второкурсником в университете Огайо Уэслиан, где он играл на скрипке и гитаре, участвовал в трех сезонах соревнований по бегу, руководил оркестром и хотел стать юристом. Ее муж Чак был отцом Чарли и 12-летней дочери, а также известным перкуссионистом в электронно-джем-группе Lotus.