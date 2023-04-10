Забастовка английских врачей может стать катастрофой, говорит чиновник

21:01 2023-04-10

Британия готовится к четырехдневной забастовке десятков тысяч врачей в системе здравоохранения, финансируемой государством, которая, как предупредил в понедельник один из чиновников, может стать "катастрофической" и отложить до 350 000 приемов.

Забастовка, которая должна начаться во вторник, врачей Национальной службы здравоохранения, находящихся на ранних стадиях своей карьеры, проходит на фоне забастовок государственных работников во многих секторах, требующих повышения заработной платы в условиях кризиса стоимости жизни.

Трехдневная забастовка врачей в прошлом месяце нарушила работу системы, которая пытается преодолеть отставание в записи на прием к врачу, возникшее еще до пандемии, и привела к увеличению времени ожидания приема врача.

"Эти забастовки окажут катастрофическое воздействие на способность НСЗ к восстановлению", - сказал Sky News Мэтью Тейлор, исполнительный директор Конфедерации НСЗ. "Служба здравоохранения должна удовлетворять высокий уровень спроса одновременно с устранением огромного отставания в работе". ... Это трудно сделать в лучшие времена, но невозможно сделать, когда забастовки продолжаются".

В условиях инфляции, превышающей 10%, и резкого роста цен на продукты питания и отопление, зарплаты упали в реальном выражении, и люди с трудом оплачивают счета.

Британская медицинская ассоциация, профсоюз врачей, потребовала повышения зарплаты на 35%, чтобы вернуть зарплату младших врачей к уровню 2008 года. Новоиспеченные медики зарабатывают чуть более 14 фунтов (17 долларов) в час, заявили в BMA. Между тем, рабочая нагрузка и очереди пациентов на лечение достигли рекордно высокого уровня.