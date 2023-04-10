На мужчину, 58 лет, напала акула во время серфинга у берегов Гонолулу

58-летний мужчина подвергся нападению незадолго до 7 часов утра возле бассейна Кевало, по данным службы скорой медицинской помощи Гонолулу.



Парамедики отреагировали и "оказали жизненно необходимую помощь пациенту, который занимался серфингом и получил укус акулы в правую ногу". говорится в заявлении EMS. Личность серфингиста не была установлена.



"Служба океанической безопасности Гонолулу продолжит патрулировать воды у Kewalo Basin и Ala Moana после утреннего укуса акулы. Спасатели выставили знаки в этом районе", - сообщил представитель EMS Шейн Энрайт в электронном письме изданию Honolulu Star-Advertiser.