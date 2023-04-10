58-летний мужчина подвергся нападению незадолго до 7 часов утра возле бассейна Кевало, по данным службы скорой медицинской помощи Гонолулу.
Парамедики отреагировали и "оказали жизненно необходимую помощь пациенту, который занимался серфингом и получил укус акулы в правую ногу". говорится в заявлении EMS. Личность серфингиста не была установлена.
"Служба океанической безопасности Гонолулу продолжит патрулировать воды у Kewalo Basin и Ala Moana после утреннего укуса акулы. Спасатели выставили знаки в этом районе", - сообщил представитель EMS Шейн Энрайт в электронном письме изданию Honolulu Star-Advertiser.
На мужчину, 58 лет, напала акула во время серфинга у берегов Гонолулу
Серфингист находится в тяжелом состоянии после укуса акулы в ногу в воскресенье утром у берегов Гонолулу, сообщили власти.
58-летний мужчина подвергся нападению незадолго до 7 часов утра возле бассейна Кевало, по данным службы скорой медицинской помощи Гонолулу.
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