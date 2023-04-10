Пожар повредил церковь в Массачусетсе после пасхальной службы

Пожар начался примерно в 5:30 вечера в воскресенье в лютеранской церкви Веры в Кембридже. По словам исполняющего обязанности начальника пожарной охраны Тома Кэхилла, на место прибыли пожарные из 18 моторных и восьми лестничных рот.
Часть крыши обрушилась, но основное строение и шпиль устояли. На видеозаписи пожара с несколькими очагами возгорания видно, что из шпиля идет сильный дым.
О пострадавших не сообщалось. Причина пожара расследуется. Не сразу стало ясно, когда в церкви закончились последние службы.
Преподобный Робин Лутджоханн, пастор церкви, сказал, что в это время здание было пустым. Он назвал пожар "душераздирающим".
"Это место, которое любит община", - сказал Лутджоханн телеканалу WHDH-TV. Перед зданием есть знак, баннер, который мы повесили там со времен COVID, во время Пасхи, который гласит: "Мы воскреснем". И мы воскреснем".
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