Пожар повредил церковь в Массачусетсе после пасхальной службы

Пожар начался примерно в 5:30 вечера в воскресенье в лютеранской церкви Веры в Кембридже. По словам исполняющего обязанности начальника пожарной охраны Тома Кэхилла, на место прибыли пожарные из 18 моторных и восьми лестничных рот.



Часть крыши обрушилась, но основное строение и шпиль устояли. На видеозаписи пожара с несколькими очагами возгорания видно, что из шпиля идет сильный дым.



О пострадавших не сообщалось. Причина пожара расследуется. Не сразу стало ясно, когда в церкви закончились последние службы.



Преподобный Робин Лутджоханн, пастор церкви, сказал, что в это время здание было пустым. Он назвал пожар "душераздирающим".



"Это место, которое любит община", - сказал Лутджоханн телеканалу WHDH-TV. Перед зданием есть знак, баннер, который мы повесили там со времен COVID, во время Пасхи, который гласит: "Мы воскреснем". И мы воскреснем".