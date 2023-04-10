Талибы запрещают ресторанные сады для семей и женщин в Герате

По его словам, эти меры были приняты после жалоб религиозных ученых и представителей общественности на смешение полов в таких местах.



Это последнее из целого ряда ограничений, введенных талибами с момента прихода к власти в августе 2021 года. Они не допускают девочек в классы после шестого класса, а женщин - в университеты, на большинство видов работ, включая работу в Организации Объединенных Наций. Им также запрещено посещать общественные места, такие как парки и спортзалы.



Власти утверждают, что запреты введены из-за смешения полов или потому, что женщины якобы неправильно носят хиджаб, или исламский головной платок.



Запрет на питание на открытом воздухе распространяется только на заведения в Герате, где такие помещения по-прежнему открыты для мужчин. Баз Мохаммад Назир, заместитель чиновника из управления Министерства нравов и добродетели в Герате, опроверг сообщения СМИ о том, что все рестораны запрещены для семей и женщин, назвав их пропагандой.