Повторяя свое пасхальное послание, он призвал людей продолжать молиться за мир во всем мире, особенно в неспокойной Украине.
Папа Франциск в воскресенье призвал молиться за украинский и российский народ и похвалил страны, которые принимают беженцев.
86-летний понтифик, который недавно был госпитализирован с бронхитом, пропустил традиционное ночное шествие в Колизей в Страстную пятницу из-за прохладной погоды в Риме.
Во время Regina Coeli он напомнил, как евангельские женщины спешат поделиться вестью о воскресении и учат верующих, что они встречают Иисуса, свидетельствуя о нем.
"Когда мы встречаем Иисуса, - сказал Франциск, - никакие препятствия не могут удержать нас от провозглашения Его. Если вместо этого мы держим Его радость при себе, возможно, это потому, что мы еще не встретили Его по-настоящему".
Папа Римский вновь призывает молиться о мире, празднуя Пасхальный понедельник
В конце молитвы понтифик напомнил о 25-й годовщине Соглашения Страстной пятницы, которое положило конец десятилетиям жестокого конфликта между католиками и протестантами в Северной Ирландии.
Повторяя свое пасхальное послание, он призвал людей продолжать молиться за мир во всем мире, особенно в неспокойной Украине.
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