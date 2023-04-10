Папа Римский вновь призывает молиться о мире, празднуя Пасхальный понедельник

21:05 2023-04-10

В конце молитвы понтифик напомнил о 25-й годовщине Соглашения Страстной пятницы, которое положило конец десятилетиям жестокого конфликта между католиками и протестантами в Северной Ирландии.

Повторяя свое пасхальное послание, он призвал людей продолжать молиться за мир во всем мире, особенно в неспокойной Украине.

Папа Франциск в воскресенье призвал молиться за украинский и российский народ и похвалил страны, которые принимают беженцев.

86-летний понтифик, который недавно был госпитализирован с бронхитом, пропустил традиционное ночное шествие в Колизей в Страстную пятницу из-за прохладной погоды в Риме.

Во время Regina Coeli он напомнил, как евангельские женщины спешат поделиться вестью о воскресении и учат верующих, что они встречают Иисуса, свидетельствуя о нем.

"Когда мы встречаем Иисуса, - сказал Франциск, - никакие препятствия не могут удержать нас от провозглашения Его. Если вместо этого мы держим Его радость при себе, возможно, это потому, что мы еще не встретили Его по-настоящему".