ООН сообщило: 800 млн долларов срочно необходимы для Афганистана из-за голода

Агентства помощи предоставляют афганцам продовольствие, образование и медицинскую помощь после захвата власти талибами в августе 2021 года и последовавшего за этим экономического краха. Но на распределение помощи серьезно повлиял указ Талибана, принятый в декабре прошлого года, запрещающий женщинам работать в национальных и международных неправительственных группах.



ООН не была частью этого запрета, но на прошлой неделе она заявила, что правительство, возглавляемое талибами, запретило афганским женщинам работать в своих агентствах в стране. Власти пока никак не прокомментировали это ограничение.



Всемирная продовольственная программа заявила, что женщины-работники гуманитарных организаций играют жизненно важную роль в оказании агентством помощи в области продовольствия и питания, и что она приложит "все возможные усилия", чтобы сохранить эту ситуацию, а также постарается обеспечить активное участие женского персонала.



"ВПП срочно требуется 800 миллионов долларов на следующие шесть месяцев, чтобы продолжать оказывать помощь нуждающимся людям по всему Афганистану", - говорится в сообщении организации. "Катастрофический голод стучится в двери Афганистана, и если гуманитарная поддержка не будет оказана на постоянной основе, еще сотни тысяч афганцев будут нуждаться в помощи, чтобы выжить".