ООН сообщило: 800 млн долларов срочно необходимы для Афганистана из-за голода

21:15 2023-04-10

В понедельник продовольственное агентство ООН заявило, что ему срочно требуется 800 миллионов долларов на ближайшие шесть месяцев, чтобы помочь Афганистану, который подвергается самому высокому риску голода за четверть века.

Агентства помощи предоставляют афганцам продовольствие, образование и медицинскую помощь после захвата власти талибами в августе 2021 года и последовавшего за этим экономического краха. Но на распределение помощи серьезно повлиял указ Талибана, принятый в декабре прошлого года, запрещающий женщинам работать в национальных и международных неправительственных группах.

ООН не была частью этого запрета, но на прошлой неделе она заявила, что правительство, возглавляемое талибами, запретило афганским женщинам работать в своих агентствах в стране. Власти пока никак не прокомментировали это ограничение.

Всемирная продовольственная программа заявила, что женщины-работники гуманитарных организаций играют жизненно важную роль в оказании агентством помощи в области продовольствия и питания, и что она приложит "все возможные усилия", чтобы сохранить эту ситуацию, а также постарается обеспечить активное участие женского персонала.

"ВПП срочно требуется 800 миллионов долларов на следующие шесть месяцев, чтобы продолжать оказывать помощь нуждающимся людям по всему Афганистану", - говорится в сообщении организации. "Катастрофический голод стучится в двери Афганистана, и если гуманитарная поддержка не будет оказана на постоянной основе, еще сотни тысяч афганцев будут нуждаться в помощи, чтобы выжить".