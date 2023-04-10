Китай приговорил двух юристов-чиновников к десятилетнему заключению

Правозащитная группа сообщила, что 50-летний Сюй Чжиюн был приговорен к 14 годам, а 55-летний Дин Цзяси получил 12 лет тюрьмы по расплывчатому обвинению в "подрыве государственной власти". Такие процессы проводятся в условиях строгой секретности.



"Жестоко фарсовые приговоры и наказания, вынесенные Сюй Чжиюну и Дин Цзяси, свидетельствуют о неуклонной враждебности президента Си Цзиньпина к мирному активизму", - говорится в пресс-релизе Яцзю Вана, старшего китайского исследователя группы.



Суд в провинции Шаньдун, к югу от столицы Пекина, не сразу ответил на запрос о подтверждении.



Сюй и Дин принадлежат к поколению китайцев, которые надеялись, что правящая партия примет более либеральный подход к управлению после политического хаоса Культурной революции 1966-1976 годов и кровавого подавления студенческих продемократических протестов на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.