Правозащитная группа сообщила, что 50-летний Сюй Чжиюн был приговорен к 14 годам, а 55-летний Дин Цзяси получил 12 лет тюрьмы по расплывчатому обвинению в "подрыве государственной власти". Такие процессы проводятся в условиях строгой секретности.
"Жестоко фарсовые приговоры и наказания, вынесенные Сюй Чжиюну и Дин Цзяси, свидетельствуют о неуклонной враждебности президента Си Цзиньпина к мирному активизму", - говорится в пресс-релизе Яцзю Вана, старшего китайского исследователя группы.
Суд в провинции Шаньдун, к югу от столицы Пекина, не сразу ответил на запрос о подтверждении.
Сюй и Дин принадлежат к поколению китайцев, которые надеялись, что правящая партия примет более либеральный подход к управлению после политического хаоса Культурной революции 1966-1976 годов и кровавого подавления студенческих продемократических протестов на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
Китай приговорил двух юристов-чиновников к десятилетнему заключению
Два известных китайских адвоката-правозащитника были приговорены к более чем десятилетнему тюремному заключению, сообщила в понедельник организация Human Rights Watch.
Правозащитная группа сообщила, что 50-летний Сюй Чжиюн был приговорен к 14 годам, а 55-летний Дин Цзяси получил 12 лет тюрьмы по расплывчатому обвинению в "подрыве государственной власти". Такие процессы проводятся в условиях строгой секретности.
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