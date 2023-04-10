Электрический кабриолет Mini Cooper SE будет представлен в Шанхае

Mini Cooper SE Convertible - это автомобиль ограниченного выпуска, который, по словам автопроизводителя, является первым "безэмиссионным кабриолетом премиум-класса в сегменте малолитражных автомобилей". Он будет выпущен ограниченным тиражом в 999 единиц и будет предлагаться в Европе с этого месяца. Теперь мы узнаем о нем немного больше.



Mini будет предлагать автомобиль в черном или белом цвете, и каждый автомобиль получит номерной знак, который укажет его место в 999 экземплярах. Запас хода ограничен 125 милями по циклу испытаний WLTP, поэтому кабриолет будет скорее городским, а не дальним путешествием.

Mini оснащен легкими алюминиевыми колесами, изготовленными из вторичных металлов, которые представляют собой комбинацию лома и переработанных материалов. Колеса были изготовлены с использованием экологически чистого электричества, что, по словам Mini, значительно сокращает выбросы CO2 при сушке производства.



Наряду с Cooper SE Convertible в Шанхае будет представлен концепт Mini Concept Aceman, электрический внедорожник с поразительным внешним дизайном и возмутительным интерьером. Хотя язык дизайна концепта - "Харизматичная простота", салон наполнен дикими цветами и формами, а экстерьер отличается необычными световыми акцентами.