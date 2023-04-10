Пакистанцы, живущие за границей, пожертвовали своей стране 2,5 миллиарда долларов

Эта сумма на 27,4% больше, чем в феврале, и является самой высокой за последние семь месяцев, говорится в твиттере Государственного банка Пакистана. Это сообщение дало некоторую надежду на улучшение состояния больной экономики Пакистана, сказали чиновники.

Денежные переводы поступают в основном от пакистанцев, проживающих в США, Великобритании и на Ближнем Востоке.



Пакистан переживает один из самых тяжелых экономических кризисов, усугубленный разрушительными наводнениями прошлого лета, в результате которых погибло 1739 человек, было разрушено 2 миллиона домов, а ущерб составил 30 миллиардов долларов.



Бедную страну также захлестнула волна насилия, которая на прошлой неделе заставила высших политических и военных руководителей отдать приказ о проведении новых операций против пакистанских талибов, боевой группы, которая является отдельной, но союзной афганским талибам.

Пакистанские талибы активизировали нападения на силы безопасности после того, как в ноябре прошлого года в одностороннем порядке разорвали соглашение о прекращении огня с правительством.