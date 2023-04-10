Два человека погибли, 20 пропали без вести, когда лодка с мигрантами затонула у берегов Туниса

Тем временем итальянские власти заявили, что ведутся операции по спасению около 1200 человек с двух судов с мигрантами, перехваченных у берегов страны.



ResQship сообщила, что ее спасатели прибыли в район крушения судна в субботу и обнаружили в воде около 25 человек, которые сказали, что находились там в течение двух часов.



"Наш экипаж смог извлечь 22 выживших и 2 погибших", - написала группа помощи в Твиттере, добавив, что, по словам выживших, около 20 человек утонули. Корабль группы "Надит" доставил спасенных мигрантов на итальянский остров Лампедуза.



"Мы в гневе. Это невыразимая трагедия, которую можно - и нужно - было предотвратить с помощью гуманитарного подхода к миграции, а не колючей проволоки на европейских границах", - заявили в ResQship.



В понедельник итальянская береговая охрана заявила, что завершает операции по спасению 800 мигрантов с судна, перехваченного примерно в 193 километрах (120 милях) к юго-востоку от сицилийского города Сиракузы.