Тем временем итальянские власти заявили, что ведутся операции по спасению около 1200 человек с двух судов с мигрантами, перехваченных у берегов страны.
ResQship сообщила, что ее спасатели прибыли в район крушения судна в субботу и обнаружили в воде около 25 человек, которые сказали, что находились там в течение двух часов.
"Наш экипаж смог извлечь 22 выживших и 2 погибших", - написала группа помощи в Твиттере, добавив, что, по словам выживших, около 20 человек утонули. Корабль группы "Надит" доставил спасенных мигрантов на итальянский остров Лампедуза.
"Мы в гневе. Это невыразимая трагедия, которую можно - и нужно - было предотвратить с помощью гуманитарного подхода к миграции, а не колючей проволоки на европейских границах", - заявили в ResQship.
В понедельник итальянская береговая охрана заявила, что завершает операции по спасению 800 мигрантов с судна, перехваченного примерно в 193 километрах (120 милях) к юго-востоку от сицилийского города Сиракузы.
Два человека погибли, 20 пропали без вести, когда лодка с мигрантами затонула у берегов Туниса
По меньшей мере два мигранта погибли и еще около 20 пропали без вести после того, как их лодка затонула в выходные в Средиземном море между Тунисом и Италией, сообщила в понедельник немецкая группа помощи ResQship.
Тем временем итальянские власти заявили, что ведутся операции по спасению около 1200 человек с двух судов с мигрантами, перехваченных у берегов страны.
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