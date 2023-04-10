Россия начала масштабные военные учения в Арктике

В учениях примут участие 1800 военнослужащих и более десятка кораблей, сообщает источник.

«Особое внимание будет уделено безопасности российского торгового флота и морских путей, таких как Северо-Восточный проход, в ходе маневров», — говорится в сообщении.

Ожидается, что учения продлятся несколько дней. Взаимодействие кораблей с ВВС России прорабатывается под руководством соответствующих штабов. В строю также 40 самолетов и вертолетов, а также машины для наземных операций.

Северо-Восточный проход проходит вдоль северного побережья России. В связи с усиливающимся глобальным потеплением маршрут становится все более важным для судоходства, поскольку в то же время он проходим летом без ледокола.

Северо-Восточный проход важен для России, чтобы иметь возможность экспортировать сырье, которое добывает страна на Крайнем Севере, например, природный газ, который транспортируется в сжиженном виде с арктического полуострова Ямал.

Чтобы заявить о своих претензиях на полярный регион, Москва более десяти лет назад создала подразделения, специализирующиеся на боевых действиях в Арктике.