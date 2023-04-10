Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви отдал приказ после посещения Северного командования в пятницу днем. Этот шаг включает мобилизацию резервистов из ударных и оборонительных подразделений ВВС, сообщила ежедневная газета "Едиот Ахаронот".
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал "немедленно" мобилизовать четыре резервных подразделения пограничной полиции для "противостояния террористическим атакам", имея в виду недавнюю эскалацию столкновений между израильтянами и палестинцами, в результате которых уже погибли три человека, более десятка ранены и 22 арестованы.
Эти четыре подразделения, мобилизация которых начнется в воскресенье, присоединятся к шести другим в Иерусалиме и других центральных районах страны, которые уже были задействованы в связи с началом Рамадана, священного для мусульман месяца, который обычно является периодом повышенной напряженности и который в этом году совпадает с Песахом, сообщает The Times of Israel.
После нападений Израиль мобилизует свои полицейские резервы и усиливает свои вооруженные силы
Израиль в субботу отдал приказ о мобилизации резервистов ВВС и зенитных подразделений в связи с ростом напряженности в регионе и после израильских бомбардировок сектора Газа и атак из Ливана.
Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви отдал приказ после посещения Северного командования в пятницу днем. Этот шаг включает мобилизацию резервистов из ударных и оборонительных подразделений ВВС, сообщила ежедневная газета "Едиот Ахаронот".
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