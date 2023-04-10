После нападений Израиль мобилизует свои полицейские резервы и усиливает свои вооруженные силы

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви отдал приказ после посещения Северного командования в пятницу днем. Этот шаг включает мобилизацию резервистов из ударных и оборонительных подразделений ВВС, сообщила ежедневная газета "Едиот Ахаронот".



Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал "немедленно" мобилизовать четыре резервных подразделения пограничной полиции для "противостояния террористическим атакам", имея в виду недавнюю эскалацию столкновений между израильтянами и палестинцами, в результате которых уже погибли три человека, более десятка ранены и 22 арестованы.



Эти четыре подразделения, мобилизация которых начнется в воскресенье, присоединятся к шести другим в Иерусалиме и других центральных районах страны, которые уже были задействованы в связи с началом Рамадана, священного для мусульман месяца, который обычно является периодом повышенной напряженности и который в этом году совпадает с Песахом, сообщает The Times of Israel.