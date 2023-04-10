Пентагон назвал публикацию секретных документов США «очень высокой» угрозой безопасности

Документы, циркулирующие в Интернете, представляют собой «очень высокий риск для национальной безопасности», заявил представитель Министерства обороны США.

Между тем, по сообщению американского телеканала CNN, украинское руководство было возмущено. Киеву пришлось даже изменить некоторые свои военные планы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал публикации в понедельник «интересными».

Документ показывает, что США также шпионили за Зеленским. Сам по себе факт не является сюрпризом, но украинские чиновники глубоко возмущены утечкой данных, пишет CNN со ссылкой на человека, близкого к Зеленскому.

По сообщениям многочисленных американских СМИ, документы свидетельствуют о том, насколько тщательно спецслужбы Вашингтона изучают своих союзников.