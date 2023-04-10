Украина и Россия обменяли более 200 военнопленных

«Мы забираем 100 наших людей — солдат, моряков, пограничников и нацгвардейцев», — заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Среди них тяжелораненые.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 106 российских военнослужащих были доставлены в Москву, в том числе для лечения.

С февраля 2022 года из российского плена вернулись более 2000 украинцев.

Вопрос об обмене пленными является единственной областью, по которой обе противоборствующие стороны все еще ведут переговоры.

Регулярно происходит обмен пленными и ранеными. Все остальные разговоры об урегулировании конфликта приостановлены.