4 человека убиты в результате стрельбы в банке в центре Луисвилля

Это 15-е массовое убийство в стране в этом году, произошедшее всего через две недели после того, как бывший ученик убил трех детей и трех взрослых в христианской начальной школе в Нэшвилле, штат Теннесси, примерно в 160 милях (260 км) к югу. У губернатора этого штата и его жены также были друзья, погибшие в той перестрелке.



Полиция в Луисвилле прибыла на место происшествия в тот момент, когда внутри Old National Bank еще звучали выстрелы, и вступила в перестрелку со стрелком, сказал на пресс-конференции заместитель начальника полиции Луисвилла Пол Хамфри. Он сказал, что пока не ясно, покончил ли стрелок с собой или был застрелен офицерами.



"Мы считаем, что в этом участвовал одинокий стрелок, который имел отношение к банку. Мы пытаемся установить, что это была за связь с бизнесом, но, похоже, он был предыдущим сотрудником", - сказал Хамфри.



Девять человек, включая двух полицейских, получили ранения в результате стрельбы, сообщила по электронной почте пресс-секретарь больницы Университета Луисвилля Хизер Фаунтейн. По ее словам, один из полицейских находится в критическом состоянии. По меньшей мере трое пациентов были выписаны.