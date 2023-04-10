Тори Ланез требует нового судебного разбирательства по делу о стрельбе в Меган Ти Жеребец

21:43 2023-04-10

В понедельник судья рассмотрит ходатайство о новом судебном разбирательстве по делу Тори Ланеза о стрельбе в рэпера Megan Thee Stallion, получившего премию "Грэмми", - делу, за которым поклонники обоих музыкантов пристально следили почти три года.

Ланез, чье юридическое имя Дейстар Петерсон, был осужден в декабре за нападение с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, разряжание огнестрельного оружия с грубой неосторожностью и ношение заряженного, незарегистрированного огнестрельного оружия в автомобиле.

Ему грозит максимальное наказание в виде 22 лет и восьми месяцев лишения свободы, если он получит максимальный срок по каждому обвинению, отбываемый последовательно. Он также может быть депортирован в Канаду после отбытия срока.

Приговор, который первоначально был назначен на январь, дважды переносился, и после вынесения приговора Ланез нанял новых адвокатов. Ланез может узнать свою судьбу уже в понедельник, но сначала судья должен выслушать аргументы, связанные с ходатайством.