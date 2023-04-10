Инвестор-миллиардер Барри Штернлихт заявил, что инфляция сильно упадет

В интервью программе Squawk Box на CNBC Стернлихта спросили, что бы он сказал в ответ на ежегодное письмо генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона акционерам, в котором Даймон пишет, что текущие экономические условия "создают больший риск и потенциально более высокую инфляцию", а также более высокие ставки.

Однако, заявив, что он большой поклонник Димона и что он управляет "вероятно, одним из лучших банков в мире", Штернлихт пояснил CNBC, что "мы не во всем согласны".



Стернлихт, который управляет частной инвестиционной компанией, известной своими миллиардными активами в сфере недвижимости, сказал CNBC, что, по его мнению, "инфляция будет сильно снижаться".



В качестве причины Стернлихт указал на падение арендной платы, сославшись на слайд, на котором показан рост арендной платы за год с двумя линиями: одна показывает "фактическую арендную плату", а другая - индекс потребительских цен.

Зрители видят, что "фактическая арендная плата", или прейскурантные цены на аренду, смещается вниз, в то время как другая, измеряемая индексом потребительских цен, имеет тенденцию к росту. "Существует задержка в том, как правительство сообщает данные по аренде, - сказал Стернлихт, - но если вы сделаете поправку на это, то она проявится позже".