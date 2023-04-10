Во Франклине, штат Теннесси, фестиваль гордости ЛГБТК встречает ожесточенное сопротивление

Клейтон Клаттс, президент организации Franklin Pride, рассматривал это мероприятие как яркий символ того, как далеко продвинулось небольшое консервативное сообщество в плане принятия ЛГБТК.



Но в этом году попытки "Франклин Прайд" получить разрешение города встретили яростное сопротивление. То, что в прошлые годы было процедурной формальностью, в этом году превратилось в ожесточенные споры, которые отражают аналогичные жаркие дебаты, бушующие в Соединенных Штатах.



"Идею о том, что мы не разрешим проведение прайда в 2023 году, трудно представить", - сказал Клаттс. "Такое ощущение, что мы идем назад".



Конфликт разгорелся во время публичного форума в мэрии в конце прошлого месяца, через день после того, как 28-летний парень застрелил шесть человек в частной христианской школе в Нэшвилле - массовое убийство, которое некоторые правые обвинили в гендерной идентичности подозреваемого.

Более 30 человек, многие из которых носили круглые наклейки "Выбери приличия", обратились к мэру Франклина и восьми олдерменам городского совета с просьбой отказать в разрешении на проведение прайда.