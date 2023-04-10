Британский премьер призвал ирландских политиков вернуться к работе

Хотя мирное соглашение в основном положило конец 30-летним военным действиям, Ассамблея Северной Ирландии находится в подвешенном состоянии уже более года после того, как главная юнионистская партия вышла из состава правительства в знак протеста против новых торговых правил для Северной Ирландии после Brexit.



Сунак рассказал о важности компромисса в достижении мирного соглашения от 10 апреля 1998 года и призвал удвоить усилия по обеспечению экономических возможностей, процветания и стабильности. "Это обещание, которое мы должны продолжать выполнять", - сказал он. "Поэтому мы должны продолжить работу по управлению страной".



Сунак будет приветствовать президента США Джо Байдена, когда тот во вторник вечером прибудет в Белфаст с четырехдневным визитом в Северную Ирландию и Ирландию.

Белый дом сообщил, что Байден отметит прогресс, достигнутый с момента заключения соглашения, и подчеркнет экономический потенциал Северной Ирландии.



Заключенное при посредничестве США соглашение заставило ирландские республиканские и британские лоялистские военизированные группировки сложить оружие, в значительной степени положив конец насилию, известному как "смута" и унесшему 3600 жизней.

Оно также положило конец прямому британскому правлению и создало правительство по разделению власти в Северной Ирландии.