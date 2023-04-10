Китайская компания SenseTime представляет новые продукты искусственного интеллекта и чат-бот

Сюй Ли, генеральный директор и соучредитель одной из крупнейших китайских компаний по разработке искусственного интеллекта, продемонстрировал вживую, как чат-бот, названный им "SenseChat", пишет электронное письмо и рассказывает историю о том, как кошка ловит рыбу, отвечая на вопросы, а также пишет компьютерные коды.



Продукты были основаны на последней версии большой модели SenseNova, которую компания разрабатывала в течение последних пяти лет, сказал другой соучредитель SenseTime Ван Сяоган. Большие модели обычно обучаются на огромных массивах данных с использованием мощного оборудования.



Глобальный интерес к технологиям ИИ резко возрос после дебюта в конце 2022 года ChatGPT, популярного чат-бота, разработанного американской компанией OpenAI, который использует технологию генеративного ИИ, обучающегося на основе прошлых данных для создания нового текста, изображений или компьютерного кода.

Некоторые правительства взвешивают достоинства ИИ, включая такие риски, как неприкосновенность частной жизни и нарушение авторских прав.