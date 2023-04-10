Байден фактически заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок

Во время гонки пасхальных яиц на лужайке Белого дома, американской традиции толкать яйцо деревянной ложкой, Байден сказал NBC, что намерен «организовать как минимум три или четыре других пасхальных праздника».

«Может пять, может шесть, кто знает?», - подчеркнул он.

«Вы хотите сказать, что являетесь кандидатом на следующих выборах в 2024 году? Брат мой, дай мне информацию! — спросил журналист.

«Я намерен баллотироваться, но пока не готов объявить об этом», — ответил Джо Байден.

Подобное заявление происходит не первый раз, когда Байден намекает, что намерен баллотироваться на второй срок, все отодвигая официальное заявление.

После предположения, что он мог бы сделать это во время своего обращения к Конгрессу в феврале прошлого года, а затем «весной», в сообщениях из Белого дома предполагается, что президент может сделать это летом.

Байдену, уже самому пожилому президенту в истории Америки, в ноябре 2024 года исполнится 82 года.