Военный корабль США подплыл к искусственному острову, контролируемому Китаем

Хотя Соединенные Штаты часто совершают подобные плавания, чтобы оспорить территориальные претензии Китая и других государств в этом стратегическом водном пути, последнее плавание состоялось в тот момент, когда Пекин проводил очередные военные игры вокруг Тайваня.



7-й флот ВМС США сообщил, что корабль USS Milius проводил "нормальные операции" в пределах 12 морских миль от рифа Mischief Reef на островах Спратли, который когда-то был рифом, погружающимся под воду во время прилива, и где Китай построил аэропорт и другие объекты.



"Согласно обычному международному праву... такие объекты, как риф Мишиф, которые погружаются под воду во время прилива в своем естественном состоянии, не имеют права на территориальное море", - говорится в заявлении 7-го флота.



"Усилия по мелиорации, установки и сооружения, построенные на Mischief Reef, не меняют эту характеристику в соответствии с международным правом". Народно-освободительная армия Китая заявила, что американский корабль "незаконно" вошел в воды вблизи рифа без разрешения Китая, и ее силы наблюдали за судном и предупредили его.



"Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и прилегающей морской акваторией", - заявило командование Южного театра военных действий.