Дональд Трамп появился на мероприятии ММА в центре Майами

Трамп пожал руки и помахал рукой ликующей толпе в Kaseya Center, где баскетбольная команда Miami Heat играет в баскетбол, прежде чем сесть в клетку между Даной Уайтом, президентом UFC, и певцом Робертом Джеймсом Ричи, профессионально известным как Кид Рок.

Трамп также встал со своего кресла, чтобы поприветствовать своих сторонников, которых было около 20 000 человек.

Боец из Майами Хорхе Масвидал, который ушел в отставку после поражения Гилберту Бернсу в субботу вечером и завершил свою 20-летнюю карьеру в смешанных единоборствах, разгорячил сторонников Трампа и губернатора Флориды Рона ДеСантиса.



38-летний Масдиваль назвал Трампа "величайшим" президентом в истории мира".



"Я люблю этого парня!" - сказал он. "А еще у нас во Флориде самый великий губернатор всех времен".