Использование борной кислоты при выращивании смородины

Бор – важный микроэлемент, необходимый для нормального развития растения. Он положительно влияет на обмен веществ, способствует выработке хлорофилла, помогает корням "дышать".

Бор в растении является «фиксированным» элементом – он не переходит из старых, отмирающих листьев в молодые и требуется в течение всего периода вегетации растения. Чтобы грамотно использовать борную кислоту, необходимо учитывать потребности садовых культур в боре. По этому признаку они делятся на 3 группы:

Высокая: яблоня, груша, цветная и брюссельская капуста, свекла, брюква.

Средняя: томат, морковь, салаты, косточковые культуры.

Малая: травы, фасоль, горох, картофель и клубника. Хотя картофель и клубника относятся к третьей, наименее зависимой от количества бора группе, недостаток этого элемента серьезно сказывается на этих культурах.

Чтобы вовремя определить дефицит, обращайте внимание на следующие признаки:

На листовых пластинах заметны пятна коричневого оттенка.

Листовые пластины деформируются и скручиваются.

Боковые листья развиваются слишком быстро, в то время как верхние листовые пластины демонстрируют заторможенное развитие.

Скудное цветение и малое количество жизнеспособных завязей.

Верхушки побегов начинают отмирать.

Как применять бор для обработок?

Борная кислота — доступное средство, которое можно купить в любой аптеке. Для приготовления рабочего раствора я развожу 2 грамма порошка в горячей воде (объем 10 литров).

Проводя опрыскивания, старайтесь действовать так, чтобы состав максимально покрыл все части растения. Выбирайте для обработок сухие погожие дни.

Если в течение нескольких часов после обработки пойдет дождь, процедуру придется повторить, потому как воды смывает состав с листьев.

Средство можно использовать и для корневых подкормок. Для этого потребуется сначала тщательно очистить приствольные круги от сорняков и растительных остатков. На одно растение я использую около пяти литров рабочего раствора.

Помимо влияния на рост зеленой массы и количества завязей, борная кислота может служить действенным средством в борьбе с распространенными недугами смородины:

Разные виды гнили.

Бактериоз.

Попутно средство избавит вас от муравьев и тли.

Готовим полезное удобрение:

Для приготовления питательной подкормки применяем стандартный рецепт: 2 грамма вещества на 10 литров воды. Готовым раствором поливаем грунт до посадки молодых саженцев. Вы можете позже добавить и другие минеральные удобрения. Только учтите, что бора в них должно быть уже по минимуму.

Обрабатывать раствором желательно также и семенной материал. Борная кислота выступит при этом в роли естественного стимулятора роста. Раствор готовим как описано выше, а затем помещаем в него семена и выдерживаем в течение суток.

Некоторые садоводы опасаются применения борной кислоты на этапе цветения или плодоношения кустов. Состав безопасен если вносить его в качестве корневой подкормки.