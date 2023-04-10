Он сказал: "Я хочу, чтобы все слышали меня и слышали четко. Мы возвращаемся к старым временам. Мы будем вводить комендантский час для молодежи, когда мы перейдем к последним весенним и летним месяцам".
Мэр сказал, что он видел слишком много детей, которые ночью не выходят из дома на улицы.
Он сказал: "Дело не только в том, чтобы убедиться, что мы уберем их с улицы, но и в том, чтобы убедиться, что мы поддерживаем их и выясняем, что происходит с ними и их семьями.
"Это ненормально, когда [молодой человек] находится так далеко от своего дома, и никто не знает, где он находится, и не заботится о нем".
Это произошло после того, как 14-летний и 16-летний подростки получили огнестрельные ранения.
Балтимор введет комендантский час для детей после серии перестрелок
22:30 2023-04-10
Мэр Брэндон Скотт сказал, что комендантский час будет действовать в 9 вечера для всех, кто моложе 14 лет, и в 10 вечера для тех, кто моложе 17 лет.
Он сказал: "Я хочу, чтобы все слышали меня и слышали четко. Мы возвращаемся к старым временам. Мы будем вводить комендантский час для молодежи, когда мы перейдем к последним весенним и летним месяцам".