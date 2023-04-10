Семья чешского миллиардера подала в суд из-за гибели в аварии на Аляске

В иске, поданном недавно в суд штата Аляска от имени семьи Петра Келлнера, говорится о халатности и требуются штрафные санкции и другие убытки. Келлнер на момент своей смерти был самым богатым человеком в Чешской Республике.

Ответчиками в иске названы компании Soloy Helicopters, Triumvirate LLC, которая владеет и управляет Tordrillo Mountain Lodge, и Third Edge Alaska LLC, которая занималась бизнесом в качестве гида по хели-ски, но была административно расформирована в прошлом году.



Пять человек погибли в результате крушения в горах Чугач в 21 миле (34 км) к юго-востоку от Палмера в одной из самых смертоносных авиакатастроф в Северной Америке, сообщает Anchorage Daily News.



Единственный выживший, чешский сноубордист Давид Хорват, подал отдельный иск против хижины из-за полученных им травм. Палмер находится примерно в 45 милях (72 км) к северу от Анкориджа. Адвокат Хорвата, Трейси Кнутсон, сказала, что Келлнер и гид пережили удар, но погибли до прибытия спасателей.