Новые британские военные корабли будут частично строиться в Польше

Как стало известно, польские верфи строят блоки корпуса для фрегата Type 31, а окончательная сборка осуществляется на верфи, управляемой оборонным подрядчиком Babcock в Розите, к северу от Эдинбурга.



Источники в Babcock настаивают на том, что Польша отвечает только за "очень небольшой" процент работ по стоимости, с целью помочь Варшаве подготовиться к самостоятельному строительству подобных кораблей.



Тем не менее, это соглашение, вероятно, вызовет вопросы о планах правительства поставить Type 31 в центр возрождающейся британской судостроительной промышленности.



Когда конкурс на строительство фрегатов был объявлен в 2017 году в рамках Национальной стратегии судостроения страны, тогдашний министр обороны сэр Майкл Фэллон назвал его "огромной возможностью" для верфей, которая поможет обеспечить "ренессанс". Он добавил: "Мы должны вернуться к производству".



Адмирал лорд Вест, бывший первый морской лорд и начальник штаба ВМС, сказал: "Это просто кажется необычным, потому что мы хотим сделать как можно больше в этой стране, и нам нужно развивать нашу промышленность.



"Я думаю, что нам нужно развивать судостроительную промышленность, и это было одной из вещей, о которых они заявили в стратегии судостроения".