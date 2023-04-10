Задержан южноафриканский убийца, инсценировавший свою смерть, чтобы сбежать из тюрьмы

В 2012 году Бестер был приговорен к пожизненному заключению, а в мае прошлого года стало известно, что он погиб в результате пожара в тюремной камере.



Однако появились сообщения о том, что его видели в Йоханнесбурге, а расследование, включающее анализ образцов ДНК, показало, что тело, найденное в камере обгоревшим до неузнаваемости, принадлежит не ему.



Две недели назад полиция заявила, что преследует Бестера, а на прошлой неделе они провели обыск в роскошном доме, который он, как предполагается, снимал в шикарном пригороде Йоханнесбурга.



Бестер был задержан вместе со своей подругой Нандифой Магудуманой, известным врачом, и гражданином Мозамбика, который, как предполагается, помогал им пересекать границы и скрываться от правоохранительных органов, сообщили официальные лица.