Несколько человек в масках напали на полицейский автомобиль накануне визита Байдена

На фотографии, сделанной агентством Рейтер, видно, как четверо молодых людей в районе Крегган, где проживают в основном ирландские националисты, бросают зажигательные бомбы в бронированный полицейский автомобиль, который с одной стороны был охвачен пламенем. Вскоре после этого толпа рассеялась, и полиция сообщила, что никто не пострадал.



"То, что мы увидели сегодня днем в Креггане, невероятно удручает", - сказал главный суперинтендант района Дерри-Сити и Страбейн Найджел Годдард. "Это было бессмысленное и безрассудное нападение на наших офицеров, которые находились в этом районе для выполнения своих законных обязанностей", - добавил он.



Он сказал, что полиция задействовала ресурсы для сбора доказательств и получила видеозаписи, которые теперь будут изучены в рамках расследования возможных преступлений по Закону о терроризме 2000 года.



В понедельник исполнилось 25 лет со дня подписания Соглашения Страстной пятницы, которое положило конец трех десятилетий межконфессионального кровопролития в Северной Ирландии. Небольшие группы, выступающие против мира, по-прежнему совершают спорадические акты насилия.