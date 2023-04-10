Разные специи можно использовать с пользой для похудения

Специи нельзя добавлять в блюда бездумно. Разная еда сочетается только с определенными видами приправ.

Есть специи, которые сочетаются исключительно с рыбой, птицей либо мясом. Они придают еде особый, незабываемый вкус и благотворно влияют на здоровье.

Для мясных блюд отлично подходят куркума, тмин, орегано, гвоздика, майоран, тимьян, лук, красный, черный и душистый перец. Они подчеркивают вкусовые качества мяса и придают ему яркий аромат.

С рыбой лучше всего сочетаются имбирь, душистый и белый перец, перец чили, лавровый лист, лук, горчица, корица, тимьян и укроп. А при готовке птицы нужно использовать майоран, розмарин, чабрец, базилик, шалфей и тимьян.