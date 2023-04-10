Использование аспирина в огороде

Помимо основной задачи защиты от болезней и вредителей аспирин выполняет еще несколько позитивных функций:

Повышение собственного иммунитета растений.

Профилактика и борьба с большинством распространенных заболеваний томатов.

Повышение устойчивости растений к резким температурным перепадам.

Позитивное влияние на показатели урожайности.

Применение раствора аспирина позволяет ускорить сбор урожая и удлинить период плодоношения.

Раствор на основе аспирина абсолютно безопасен для растений. Стоит лишь избегать опрыскивания молодой рассады в жаркую погоду. Это может спровоцировать ожоги листовых пластин.

Приготовить рабочий раствор из аспирина можно несколькими путями:

Если вы готовите средство для взрослых растений, можно приготовить раствор из семи литров чистой воды и грамма аспирина. Такая питательная подкормка благотворно влияет на иммунитет растений. Достаточно вносить средство раз в месяц. Чаще нет необходимости.

Если нужно приготовить раствор исключительно для опрыскивания, потребуется 0,5 грамм аспирина развести в пяти литрах воды. Применяя такой раствор, вы не только защитите растения, но и сможете добиться более равномерного созревания томатов. Я провожу подобные обработки раз в пару недель.

В качестве приготовления стимулятора роста я развожу 0,2 грамма аспирина в литре воды. В полученной смеси замачиваю отобранные семена на сутки. На собственном опыте я не раз убедился в эффективности подобного подхода.

Главное преимущество составов на основе аспирина заключается в том, что вы можете приобрести доступный препарат в любой ближайшей аптеке. Однако стоит учесть, что для томатов нужен самый обычный аспирин без всяких дополнительных компонентов. Внимательно читайте упаковку.

Аспирин помогает вырастить более здоровые помидоры:

Опрыскайте растения томатов смесью воды и аспирина, прежде чем сажать их в землю, чтобы получить более здоровые и устойчивые к болезням растения.

Аспирин лечит грибные заболевания:

Вертициллез и фузариоз - распространенные заболевания, широко распространенные в почве и способные уничтожить весь урожай томатов за считанные дни. Согласно недавнему исследованию Министерства сельского хозяйства США, использование воды с аспирином может значительно снизить распространение гриба на растении.