Ким Кардашьян присоединится к «Американской истории ужасов»

Кардашьян объявила об этом в понедельник на своем аккаунте в Instagram, разместив тизерное видео с жуткой музыкой, а также эмодзи глазного яблока и капли крови в качестве загадочной подписи.



В видео, размещенном Кардашьян, говорится, что она присоединится к постоянной участнице "Американской истории ужасов" Эмме Робертс в 12-м сезоне, который выйдет этим летом. Видео Кардашьян сообщает, что предстоящий сезон сериала-антологии Райана Мерфи будет называться "Деликатный".



Кардашьян не сообщила никаких подробностей о своем персонаже или сезоне. FX подтвердил Variety кастинг Кардашьян, но не стал уточнять подробности.



Представитель Мерфи сообщил Variety, что у Кардашьян главная роль в 12 сезоне "Американской истории ужасов". Персонаж был создан специально для нее.



Халли Файффер, автор эпизодов в "Американской истории ужасов" и "Американской истории преступлений", напишет все эпизоды и выступит шоураннером 12-го сезона.