Элизабет Хаббард, выпускница программы «Как вращается мир» и лауреат премии Эмми, умерла в 89 лет

Из 11 номинаций на "Дневную Эмми" Хаббард получила восемь за роль Люсинды Уолш в сериале "Как вращается мир" на канале CBS, которую она играла с 1984 года до "лебединой песни" сериала в 2010 году. Хотя она так и не стала победительницей за эту роль, Хаббард получила награды в 1974 (за роль доктора Алтеи Дэвис в сериале NBC "Врачи") и 1976 (за телефильм "Дневники первой леди: Эдит Уилсон") годах.



На телевидении Хаббард снималась в таких сериалах, как "Путеводный свет", "Одна жизнь, чтобы жить", "Надежда и вера", "Закон и порядок" и других. В последнее время она снималась в веб-сериале "Анакостия", который принес актрисе последнюю номинацию на "Дневную Эмми" в 2016 году.

На большом экране Хаббард снялся в таких фильмах, как "Я никогда не пел для своего отца", "Обычные люди", "Колокольный жемчуг" и культовом классическом фильме "Центральная сцена".