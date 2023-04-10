Актриса «Друзей» Бонни Сомервиль вышла замуж за Дэйва МакКлейна

Бонни Сомервиль сказала "Я согласна" любви всей своей жизни! 49-летняя актриса, снимавшаяся в сериалах "Голубая кровь", "О.К.", "Полиция Нью-Йорка" и "Друзья", обменялась клятвами с женихом Дэйвом МакКлейном 8 апреля на ранчо "Гнездо колибри" в калифорнийских горах Санта-Сусана.



"Я никогда не верила в родственные души, пока не встретила Дэйва", - рассказывает Сомервилль в эксклюзивном интервью PEOPLE. "Я люблю в нем все". Мать невесты Морин вела ее к алтарю под музыку из их любимого фильма "Из Африки".



"Она растила меня одна, поэтому она моя лучшая подруга и одновременно мама и папа для меня", - говорит Сомервилл. Она всегда шутит: "Теперь я могу спокойно умереть!". Она любит Дэйва, и у них удивительная связь. Она называет его своим сыном".

Во время поиска места проведения свадьбы Сомервиль говорит, что сразу же, как только увидела ранчо, поняла, что оно идеально подходит. "Я хотела, чтобы у нас был деревенский, фермерский дом, европейская атмосфера на открытом воздухе", - говорит она. "Здесь так красиво: виноградник и горы вдали. Это просто потрясающе".