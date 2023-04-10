У Хилари Суонк родились близнецы, мальчик и девочка

Хилари Суонк официально стала мамой двоих детей! Оскароносная актриса, 48 лет, родила близнецов вместе с мужем Филипом Шнайдером, о чем она объявила в воскресенье в Instagram.



"Это было нелегко. Но мальчик (и девочка!) того стоил", - написала звезда Alaska Daily, подписывая фотографию, на которой она держит своих новорожденных малышей на каждом плече, глядя на закат на воде. "Счастливой Пасхи! ", - добавила она. "Пост с чистых небес. ."



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Многие знаменитые поклонники Суонк прислали ей поздравления, в том числе Кейт Хадсон, Виола Дэвис, Джесси Тайлер Фергюсон, Маришка Харгитей, Дебра Мессинг и Кэти Курик.