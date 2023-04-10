"С этим малышом мы полны... С днем рождения меня!!! Какая насыщенная событиями неделя дня рождения... ", - написала Пуллиам на Instagram. "Спасибо за пожелания с днем рождения!!! "
Она также поделилась милым видео, на котором она и Джеймс готовятся к родам в больнице. На видео Джеймс в больничном халате снимает, как он шутит с Пуллиам, которая лежит на больничной койке.
"Вот так взрослые люди играют в доктора", - подшучивал он, расспрашивая жену о ее диете и симптомах, к ее удовольствию.
Клип закончился кадром, на котором пара позирует дома с новорожденным мальчиком, завернутым в одеяло, и 6-летней дочерью Пуллиам Эллой, которую она делит с бывшим Эдгертоном Хартвеллом.
Кешиа Найт Пуллиам объявила о рождении ребенка в своем посте
23:39 2023-04-10
44-летняя выпускница "Шоу Косби" рассказала своим 2,1 миллионам подписчиков на Instagram, что у них с мужем Брэдом Джеймсом недавно родился сын, опубликовав сообщение в свой день рождения.
"С этим малышом мы полны... С днем рождения меня!!! Какая насыщенная событиями неделя дня рождения... ", - написала Пуллиам на Instagram. "Спасибо за пожелания с днем рождения!!! "