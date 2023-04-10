Кешиа Найт Пуллиам объявила о рождении ребенка в своем посте

"С этим малышом мы полны... С днем рождения меня!!! Какая насыщенная событиями неделя дня рождения... ", - написала Пуллиам на Instagram. "Спасибо за пожелания с днем рождения!!! "



Она также поделилась милым видео, на котором она и Джеймс готовятся к родам в больнице. На видео Джеймс в больничном халате снимает, как он шутит с Пуллиам, которая лежит на больничной койке.



"Вот так взрослые люди играют в доктора", - подшучивал он, расспрашивая жену о ее диете и симптомах, к ее удовольствию.



Клип закончился кадром, на котором пара позирует дома с новорожденным мальчиком, завернутым в одеяло, и 6-летней дочерью Пуллиам Эллой, которую она делит с бывшим Эдгертоном Хартвеллом.