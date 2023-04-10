Лассе Велландер, многолетний гитарист ABBA, умер в возрасте 70 лет

"С неописуемой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе скончался", - говорится в воскресном заявлении, опубликованном на странице шведа в Facebook. "Лассе недавно заболел, как оказалось, диссеминированным раком, и рано утром в Страстную пятницу он скончался, окруженный своими близкими".



Назвав его "удивительным" и "скромным" музыкантом, авторы сообщения также помянули Велландера как "замечательного мужа, отца, брата, дядю и дедушку", заключив, что он был "центром нашей жизни, и просто невероятно, что теперь нам придется жить без тебя".

В октябре 1974 года Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус искали сессионных музыкантов, когда услышали рок-блюз группу Nature, игравшую в одном из стокгольмских клубов. Они пришли на репетицию и спросили Велландера, гитариста группы, не хочет ли он записаться с ABBA. Если я правильно помню, это были "Интермеццо № 1", "Тигр" и еще два или три номера", - рассказал он журналу Guitarist в прошлом году.