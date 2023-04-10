Китайская армия имитирует атаку на Тайвань во второй день учений

Государственная вещательная компания CCTV сообщила, что Народно-освободительная армия (НОАК, китайская армия) "продолжила давление вокруг острова" в рамках учений, которые продлятся до понедельника.



Восточный театр военных действий НОАК приказал провести "десятки" рейдов "самолетов раннего предупреждения, разведки, атаки, бомбардировки и постановки помех", сообщил телеканал.



Патрульные корабли НОАК "заняли ударные позиции", совершая "высокоскоростные маневры".



Фрегат "Сюйчжоу" также "провел тактические операции" в водах к востоку от Тайваня, сказал канал, показав кадры действий китайских воздушных и морских сил.



Известный журналист Ху Сицзинь заявил вчера вечером в местной газете Global Times, что эти маневры - "взрыв в сердце и кишках тайваньских сепаратистов", и обвинил США в "увеличении продаж оружия и военной помощи" самоуправляемому острову.