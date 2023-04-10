В результате ракетного обстрела базы США в Сирии никто не пострадал, заявляют военные

В заявлении военных говорится, что вечером в понедельник одна ракета попала в объект поддержки миссии Conoco в восточной Сирии, а еще одна ракета была обнаружена в точке атаки.



США наносят удары в Сирии после убийства контрактника и ранения 5 военнослужащих Никто не взял на себя ответственность за атаку.



Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за войной оппозиции, заявила, что за атакой могли стоять поддерживаемые Ираном боевики, базирующиеся в восточной Сирии.



В конце марта американские войска нанесли ответные авиаудары по объектам в Сирии, используемым группами, связанными с Революционной гвардией Ирана. Они последовали за предполагаемой атакой беспилотника, связанного с Ираном, в результате которой погиб американский подрядчик и были ранены еще шесть американцев на северо-востоке Сирии.

Официальный представитель поддерживаемой Ираном группировки в Ираке заявил, что в результате ударов США погибли семь иранцев.