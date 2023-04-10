Мать 6-летнего мальчика, застрелившего свою учительницу, предстанет перед судом

И еще одно уголовное обвинение в неосторожном оставлении заряженного огнестрельного оружия в опасности для ребенка, говорится в пресс-релизе прокуратуры Ньюпорт-Ньюс в понедельник.



"Каждое уголовное дело уникально по своим фактам, и данные факты подтверждают эти обвинения, но наше расследование стрельбы продолжается", - сказал прокурор Ньюпорт-Ньюс Говард Гвинн в пресс-релизе.



Гвинн также ходатайствовал перед судом о назначении "специального большого жюри" для продолжения расследования других факторов, связанных со стрельбой, что потенциально может привести к новым обвинениям и займет "столько времени, сколько потребуется".



"Специальное большое жюри проведет расследование, чтобы определить, оправданы ли дополнительные обвинения против дополнительных лиц фактами и законом", - сказал Гвинн в релизе. "Если Специальное большое жюри определит, что дополнительные лица несут уголовную ответственность по закону, оно может выдвинуть дополнительные обвинения".