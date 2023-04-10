Роскомнадзор на нашел причин для разблокировки Twitter

В ведомстве уточняют, что администрация данного ресурса так и не удалила 1,3 тысячи материалов, которые относятся к запрещенным.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предложил разблокировать Twitter, поскольку соцсеть сняла блокировку с аккаунтов Кремля и российских государственных структур.

Однако в Роскомнадзоре не поддержали эту инициативу, поскольку не обнаружили оснований для разблокировки.

Ранее издание Daily Telegraph сообщило, что в поиске Twitter сноа выдаются аккаунты Кремля, МИД России, Минобороны и российских посольств в разных странах.