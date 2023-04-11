В Лос-Анджелесе открылся первый салон Gucci для избранных клиентов

Речь идет о салоне, в котором будут обслуживать только избранных покупателей, причем по предварительной записи.

Президент дома Gucci Марко Биззарри рассказал, что в салоне можно будет познакомиться с лучшими произведениями итальянских мастеров.

По его словам, покупателям предоставится возможность проявить творческое начало во взаимодействии с модным домом.

Ранее сообщалось, что в салоне будут продавать дородные суки экстра-класса и изделия из экзотической кожи.

Там также можно будет купить произведения ювелирного искусства и мебель по цене 40 000 – 3 млн евро.