Минюст США опротестовал решение суда Техаса по препарату для абортов

Министерство юстиции направило срочное заявление в апелляционный суд в понедельник (по местному времени).
В пятницу судья в штате Техас приостановил одобрение мифепристона. Ожидается, что решение вступит в силу в конце этой недели.
В заявлении говорится, что судья пришел к «неправильной оценке».
Препарат «безопасен и эффективен».
«Если указание вступит в силу, оно нанесет непоправимый ущерб пациентам, системе здравоохранения и компаниям», - говорится в заявлении Минюста.
Мифепристон был одобрен в США в 2000 году и обычно используется с препаратом мизопростол для прерывания беременности.
Мизопростол также можно использовать отдельно. Однако Всемирная организация здравоохранения рекомендует это только в том случае, если мифепристон недоступен.