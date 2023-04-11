Минюст США опротестовал решение суда Техаса по препарату для абортов

Министерство юстиции направило срочное заявление в апелляционный суд в понедельник (по местному времени).

В пятницу судья в штате Техас приостановил одобрение мифепристона. Ожидается, что решение вступит в силу в конце этой недели.

В заявлении говорится, что судья пришел к «неправильной оценке».

Препарат «безопасен и эффективен».

«Если указание вступит в силу, оно нанесет непоправимый ущерб пациентам, системе здравоохранения и компаниям», - говорится в заявлении Минюста.

Мифепристон был одобрен в США в 2000 году и обычно используется с препаратом мизопростол для прерывания беременности.

Мизопростол также можно использовать отдельно. Однако Всемирная организация здравоохранения рекомендует это только в том случае, если мифепристон недоступен.