Мать шестилетнего стрелка, стрелявшего в учительницу в США, обвинили в соучастии в преступлении

Большое жюри в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния, где в начале января произошел инцидент, предъявило женщине обвинение по двум пунктам, заявил вчера прокурор Говард Гвинн.

Ее обвиняют в том, что она пренебрегает своим ребенком и подвергает его опасности, небрежно храня заряженное огнестрельное оружие.

6 января шестилетний мальчик взял в школу пистолет и выстрелил в грудь своему учителю.

25-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Кроме нее никто не пострадал.

По данным полиции, учителю удалось вывести всех учеников из класса.

После преступления стало известно, что пистолет принадлежал матери мальчика.

По данным полиции, она приобрела пистолет на законных основаниях и хранила его дома.