В ответ на учения Китая по блокаде Тайваня США отправляют эсминцы в нейтральные воды

В третий, последний день учений в Тайваньский пролив было переброшено несколько боевых самолетов, сообщили в понедельник китайские государственные СМИ.

Военные учения также прошли на северо-западе, юго-западе и в водах к востоку от Тайваня.

Китайские военные заявили, что также был задействован авианосец «Шаньдун».

По данным правительства Токио, «Шаньдун» находился в водах у островов Окинава на юге Японии. Окинава, самый большой из этих островов, является важной базой ВВС США.

Китайское государственное телевидение сообщило, что самолеты и военные корабли проводили учения, направленные на комплексную изоляцию Тайваня с разных направлений, и были смоделированы атаки на инфраструктуру.

Уже в воскресенье военные смоделировали высокоточные удары по важным объектам на самом Тайване и в окружающих водах.

Министерство обороны Тайваня заявило, что по состоянию на утро понедельника вокруг Тайваня было замечено в общей сложности 59 боевых самолетов и 11 кораблей.

39 самолетов пересекли центральную линию Тайваньского пролива и вошли в зону ПВО Тайваня. Центральная линия оживленного судоходного пути считается неофициальной границей между Китаем и Тайванем.

Министерство обороны Японии сообщило, что с пятницы по воскресенье истребители и вертолеты взлетали и приземлялись из провинции Шаньдун 120 раз.

Авианосец вместе с тремя другими боевыми кораблями и вспомогательным кораблем подошел к острову Мияко, относящемуся к префектуре Окинава, на расстояние 230 километров.

Япония с большим интересом следит за маневрами Китая вокруг Тайваня, заявил представитель правительства. Соединенные Штаты заявили о том же.