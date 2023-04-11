В ответ на учения Китая по блокаде Тайваня США отправляют эсминцы в нейтральные воды

В третий, последний день учений в Тайваньский пролив было переброшено несколько боевых самолетов, сообщили в понедельник китайские государственные СМИ.
Военные учения также прошли на северо-западе, юго-западе и в водах к востоку от Тайваня.
Китайские военные заявили, что также был задействован авианосец «Шаньдун».
По данным правительства Токио, «Шаньдун» находился в водах у островов Окинава на юге Японии. Окинава, самый большой из этих островов, является важной базой ВВС США.
Китайское государственное телевидение сообщило, что самолеты и военные корабли проводили учения, направленные на комплексную изоляцию Тайваня с разных направлений, и были смоделированы атаки на инфраструктуру.
Уже в воскресенье военные смоделировали высокоточные удары по важным объектам на самом Тайване и в окружающих водах.
Министерство обороны Тайваня заявило, что по состоянию на утро понедельника вокруг Тайваня было замечено в общей сложности 59 боевых самолетов и 11 кораблей.
39 самолетов пересекли центральную линию Тайваньского пролива и вошли в зону ПВО Тайваня. Центральная линия оживленного судоходного пути считается неофициальной границей между Китаем и Тайванем.
Министерство обороны Японии сообщило, что с пятницы по воскресенье истребители и вертолеты взлетали и приземлялись из провинции Шаньдун 120 раз.
Авианосец вместе с тремя другими боевыми кораблями и вспомогательным кораблем подошел к острову Мияко, относящемуся к префектуре Окинава, на расстояние 230 километров.
Япония с большим интересом следит за маневрами Китая вокруг Тайваня, заявил представитель правительства. Соединенные Штаты заявили о том же.
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США отправляют эсминцы в спорные воды
В ответ ВМС США заявили, что провели эсминец через спорные воды в Южно-Китайском море.
«Свобода судоходства» Соединенным Штатам «гарантировала права, свободы и законное использование моря», заявили в понедельник военно-морские силы. Пекин назвал действия США «незаконными».
По данным ВМС США, эсминец с управляемыми ракетами USS Milius также прошел мимо островов Спратли, которые в течение многих лет являются предметом спора между Китаем, Филиппинами и другими соседними странами.
После перехода USS Milius покинул этот район и продолжил свою деятельность в Южно-Китайском море, сообщили ВМС США.
Военный корабль США «незаконно вошел в воды китайских островов Наньша, прилегающих к рифу Мэйдзи, без согласия правительства Китая», заявил в понедельник представитель Южного территориального командования Народно-освободительной армии Китая. Китайские ВВС «отслеживали и контролировали» корабль.
Трехдневные маневры начались в субботу, на следующий день после возвращения президента Тайваня Цай Инвэнь из поездки в США.
Поездка Цай в Соединенные Штаты, во время которой она встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, вызвала критику правительства в Пекине. Цай также приняла делегацию американских законодателей в Тайбэе, столице Тайваня, в субботу.
Статус демократически управляемого Тайваня, который признан независимым лишь несколькими, в основном небольшими, странами, является одним из основных пунктов конфликта между США и Китаем.
Как и многие другие страны, США не поддерживают формальные дипломатические отношения с Тайванем из уважения к Китайской Народной Республике, они разорвали их в пользу Китая в 1979 году. Однако США поддерживают страну военной техникой и являются важнейшим поставщиком вооружений.