Мельник: Украина надеется на поддержку Германии для быстрого вступления в ЕС

«Это амбициозная цель, но ее можно достичь», — сказал Мельник в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland. Германия должна сыграть «очень важную, может быть, решающую роль», сказал бывший дипредставитель Украины в ФРГ. Он надеется на помощь канцлера Олафа Шольца.

Напомним, что Украина получила статус кандидата в члены ЕС в июне прошлого года.

Говоря о реформах, необходимых для вступления, Мельник отметил: «Немцы и европейцы знают, что мы относимся к этому серьезно, что мы не просто хотим отмахнуться от этого как от некой формальности, но что мы готовимся должным образом».

Украина может быть готова раньше, чем ожидалось, как к членству в ЕС, так и к членству в НАТО, подчеркнул бывший посол Украины в Германии.